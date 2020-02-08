Yumurtayla gözler keskin

Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurta, katarakt riskini azaltır. Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Alzheimer'a karşı korur. Tiroit hormonlarını çalıştırır. Kemikleri güçlendirir. Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurta, katarakt riskini azaltır. Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Alzheimer'a karşı korur. Tiroit hormonlarını çalıştırır. Kemikleri güçlendirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.