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Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı , katarakt riskini azaltır. Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Alzheimer'a karşı korur. hormonlarını çalıştırır. Kemikleri güçlendirir.

Yumurtayla gözler keskin
Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurta, katarakt riskini azaltır. Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Alzheimer'a karşı korur. hormonlarını çalıştırır. Kemikleri güçlendirir.

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