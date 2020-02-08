Bugünkü
Takvim

un faydaları saymakla bitmiyor! Dişleri güçlendirir, böbrek ve karaciğeri temizler...

En sevilen meyvelerden A, B ve K vitamini içeriyor. Vücudun günlük demir ihtiyacını karşılıyor. Kalp hastalığından e, enfeksiyondan kansızlığa kadar sayısız hastalığa şifa oluyor...

Sağlık 'dut'kusu

En sevilen meyvelerden A, B ve K vitamini içeriyor. Vücudun günlük demir ihtiyacını karşılıyor. Kalp hastalığından e, enfeksiyondan kansızlığa kadar sayısız hastalığa şifa oluyor.

Beslenme Danışmanı Diyetisyen Şule Çetin, "Karadut çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Böbrek ve karaciğerlerdeki toksinleri temizler" diyor. Karadutun ağız yaralarına iyi geldiğini belirten Dyt. Çetin, şöyle devam ediyor: "Karadut, ağız içi yaralarını iyileştirir. Saç dökülmesini de önler."


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKaradutun faydaları saymakla bitmiyor! Dişleri güçlendirir, böbrek ve karaciğeri temizler...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri