En sevilen meyvelerden karadut A, B ve K vitamini içeriyor. Vücudun günlük demir ihtiyacını karşılıyor. Kalp hastalığından kansere, enfeksiyondan kansızlığa kadar sayısız hastalığa şifa oluyor.

Beslenme Danışmanı Diyetisyen Şule Çetin, "Karadut çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Böbrek ve karaciğerlerdeki toksinleri temizler" diyor. Karadutun ağız yaralarına iyi geldiğini belirten Dyt. Çetin, şöyle devam ediyor: "Karadut, ağız içi yaralarını iyileştirir. Saç dökülmesini de önler."



