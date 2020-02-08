Özellikle şehir hayatı yaşayanların baş ağrısı bitmiyor. Çaresi ise 4 doğal çaydan geçiyor:

LAVANTA: Sinir sistemini rahatlatıyor. Baş ağrısını kısa sürede en aza indiriyor.

KEKİK: Karvakrol adlı bir madde içeriyor. Bu özelliği sayesinde vücut ağrılarını bitiriyor.

ZENCEFİL: Özellikle baş ağrısı ve iltihaplanmayı bitiren 200 madde içeriyor. Buharı bile mucize.

FESLEĞEN: Baş ağrınıza neden olan gergin kasları rahatlatıyor. Ayrıca sinüsleri açıyor.