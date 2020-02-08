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İşte nı dindiren mucizevi bitkiler

Özellikle şehir hayatı yaşayanların bitmiyor. Çaresi ise 4 doğal çaydan geçiyor: Lavanta: Sinir sistemini rahatlatıyor. Baş ağrısını kısa sürede en aza indiriyor...

Baş ağrısının son demi

Özellikle şehir hayatı yaşayanların bitmiyor. Çaresi ise 4 doğal çaydan geçiyor:

LAVANTA: Sinir sistemini rahatlatıyor. Baş ağrısını kısa sürede en aza indiriyor.

KEKİK: Karvakrol adlı bir madde içeriyor. Bu özelliği sayesinde vücut ağrılarını bitiriyor.

ZENCEFİL: Özellikle baş ağrısı ve iltihaplanmayı bitiren 200 madde içeriyor. Buharı bile mucize.

FESLEĞEN: Baş ağrınıza neden olan gergin kasları rahatlatıyor. Ayrıca sinüsleri açıyor.

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