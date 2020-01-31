Ispanak bol miktarda demir içerdiğinden, kansızlık sorunuyla mücadele edenler için iyi bir yardımcı besin kaynağıdır. Lif kaynağı da olan ıspanak, tükettiğiniz öğünlerde sizi uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. İçerisinde yoğun miktarda bulunan A vitamini ile gözlerin de güçlenmesini sağlar.
- Sağlık
- 31.01.2020
- Gazete
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