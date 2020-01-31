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Kansızlığa ! Fayadaları saymakla bitmiyor

bol miktarda demir içerdiğinden, kansızlık sorunuyla mücadele edenler için iyi bir yardımcı besin kaynağıdır. kaynağı da olan ıspanak, tükettiğiniz öğünlerde sizi uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir.

Kansızlığa ıspanak
Ispanak bol miktarda demir içerdiğinden, kansızlık sorunuyla mücadele edenler için iyi bir yardımcı besin kaynağıdır. kaynağı da olan , tükettiğiniz öğünlerde sizi uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. İçerisinde yoğun miktarda bulunan A vitamini ile gözlerin de güçlenmesini sağlar.

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