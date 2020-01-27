Vitamin deposu bir kuruyemiş olan ceviz, aşk dağıtıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle özetleniyor:

Kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanserinden korur.

Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıkları önler.

Safra taşı riskini azaltır.

Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.

Romatizmayı tedavi eder.

Hafızayı güçlendirir.

Öksürüğü dindirir.

Diş eti hastalıklarından korur.