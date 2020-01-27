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Kısa boylu erkek daha fazla horlar

Uykuları bölen , insan sağlığını tehdit ediyor. Kulak, Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. , erkeklerin kadınlara oranla daha fazla horladığını belirtiyor.

Kısa boylu erkek daha fazla horlar

Uykuları bölen , insan sağlığını tehdit ediyor. Kulak, Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. , erkeklerin kadınlara oranla daha fazla horladığını belirtiyor. "Eğer horlamayla birlikte uykusuzluk, yorgunluk ve konsantrasyon kaybı gibi şikayetler varsa bir hastalık olarak görülmelidir" diyor. Kilo vermenin horlamaya karşı basit önlemler olduğunu vurguluyor. "Uyku apnesi, uykuda soluk durması demektir. Nefes durmaları gece boyunca sık olarak tekrarlayabilir. Kısa boylu, şişman, göbekli ve kısa boyunlu erkekler risk altındadır. Büyük dil, sarkık yumuşak damak, büyük bademcikler, burun etleri gibi sorunlar hastalığa zemin hazırlar" diyor. Horlama şikayeti olanların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmasını ve tedavilerine başlanmasını öneriyor.

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