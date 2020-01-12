Öksürüğe kekik yeter

Soğuk algınlığına eşlik eden öksürük, geldiğinde gitmek bitmiyor. Doktorun önerdiği tedavinin yanında bitkisel yöntemler de öksürüğün hafifletilmesine yardımcı oluyor. Kekik, limon ve balla yapılan çay, öksürük şikayetlerinin azalmasını sağlıyor. İçerdiği antioksidan ve serbest radikaller sayesinde bu üçlü solunum yollarını temizliyor. Kekik, balgam söktürücü etkisiyle bilinirken limon akciğerleri temizliyor. Bal ise bakteri ve virüsleri yok ediyor.
- Sağlık
- 12.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.