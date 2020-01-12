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Öksürüğe yeter

algınlığına eşlik eden , geldiğinde gitmek bitmiyor. Doktorun önerdiği tedavinin yanında bitkisel yöntemler de öksürüğün hafifletilmesine yardımcı oluyor. , limon ve balla yapılan çay, öksürük şikayetlerinin azalmasını sağlıyor.

Öksürüğe kekik yeter
Soğuk algınlığına eşlik eden öksürük, geldiğinde gitmek bitmiyor. Doktorun önerdiği tedavinin yanında bitkisel yöntemler de öksürüğün hafifletilmesine yardımcı oluyor. Kekik, limon ve balla yapılan çay, şikayetlerinin azalmasını sağlıyor. İçerdiği antioksidan ve serbest radikaller sayesinde bu üçlü solunum yollarını temizliyor. Kekik, balgam söktürücü etkisiyle bilinirken limon akciğerleri temizliyor. Bal ise bakteri ve virüsleri yok ediyor.

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