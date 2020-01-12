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aşk hayatına renk katıyor! İşte faydaları...

Sofraların vazgeçilmezi kırmızı , aşk hayatına da renk katıyor. Omega-3, çinko, demir, B vitamini ve protein içeren bu kurubaklagil, ta sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor.

Aşk olsun mercimek!

Sofraların vazgeçilmezi kırmızı , aşk hayatına da renk katıyor. Omega-3, çinko, demir, B vitamini ve protein içeren bu kurubaklagil, ta sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftler arasındaki soğukluğu bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kötü kolesterol düzeyini düşürür. Kalp dostudur.
Yüksek tansiyonu düşürür.
İnsülin ve kan şekerini düşürür.
Anne sütünü artırır. Emzikli kadınlar da sütün miktarını ve beslenme değerini yükseltir.
Kalın bağırsakların çalışmasını düzene sokar. Hemoroit ve diğer kalın bağırsak sorunlarını da iyileştirir.

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