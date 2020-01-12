Sofraların vazgeçilmezi kırmızı mercimek, aşk hayatına da renk katıyor. Omega-3, çinko, demir, B vitamini ve protein içeren bu kurubaklagil, cinsel hayatta sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftler arasındaki soğukluğu bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kötü kolesterol düzeyini düşürür. Kalp dostudur.

Yüksek tansiyonu düşürür.

İnsülin ve kan şekerini düşürür.

Anne sütünü artırır. Emzikli kadınlar da sütün miktarını ve beslenme değerini yükseltir.

Kalın bağırsakların çalışmasını düzene sokar. Hemoroit ve diğer kalın bağırsak sorunlarını da iyileştirir.