Merdiven çıkmak kısırlığı bitirir!

Hareketsizlik, pek çok hastalığın temelinde yatıyor. Bunların başında kısırlık geliyor. Çin'deki araştırmaya göre hareket etmeyen erkekler çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, erkeklere egzersiz yapmalarını öneriyor. "Beyler, arabayı ve yürüyen merdivenleri unutun. Hareket edin, merdiven çıkın, otobüsten bir durak önce inin ve yürüyün" diyor.
- Sağlık
- 09.01.2020
- Gazete
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