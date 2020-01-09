Bugünkü
Takvim

Merdiven çıkmak kısırlığı bitirir!

Hareketsizlik, pek çok hastalığın temelinde yatıyor. Bunların başında kısırlık geliyor. 'deki araştırmaya göre hareket etmeyen erkekler çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor.

Merdiven çıkmak kısırlığı bitirir
Hareketsizlik, pek çok hastalığın temelinde yatıyor. Bunların başında kısırlık geliyor. 'deki araştırmaya göre hareket etmeyen erkekler çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Uzmanı Op. Dr. , erkeklere egzersiz yapmalarını öneriyor. "Beyler, arabayı ve yürüyen merdivenleri unutun. Hareket edin, merdiven çıkın, otobüsten bir durak önce inin ve yürüyün" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriMerdiven çıkmak kısırlığı bitirir!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri