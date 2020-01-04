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, aşk hayatına renk katıyor! nelerdir?

Yemeklere lezzet katan , aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Aşk acısı
Yemeklere lezzet katan acı biber, aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

Kötü kolesterolü düşürür.

Kalp krizi geçirme riskini azaltır.

Mide ülserini engeller.

Sindirimi rahatlatır.

Kabızlığı giderir.

dolaşımını hızlandırır.

Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.

Kan şekerini düzenler.

Romatizma ağrısını keser.

Şişkinliği giderir.

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