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kanseri, adıyla bile erkekleri korkutmaya yetiyor. İngiltere'deki Bristol Üniversitesi ise bu hastalıktan korunmanın belki de en kolay yöntemini açıklıyor.

Prostatı koşarak yen

Prostat kanseri, adıyla bile erkekleri korkutmaya yetiyor. İngiltere'deki Bristol Üniversitesi ise bu hastalıktan korunmanın belki de en kolay yöntemini açıklıyor. Araştırmalar, 45 yaşının üzerindeki erkeklerde görülme sıklığı artan prostat kanserinden korunmada egzersizin önemini gözler önüne seriyor. Buna göre günde yarım saat tempolu bir yürüyüş, kanseri riskini yüzde 51 oranında azaltıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Yürümek, koşmak, yüzmek ya da bisiklet sürmek hayatınızın bir parçası olmalı.

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