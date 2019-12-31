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lama mucize! İşte faydaları...

Protein ve Omega- 3 deposu , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Haftada en az 2-3 gün tüketilmesi önerilen balık, sindirimi hızlandırıyor. İçerdiği fosfor sayesinde kolesterolü dengeliyor.

Balıklama mucize!
Protein ve Omega- 3 deposu , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Haftada en az 2-3 gün tüketilmesi önerilen balık, sindirimi hızlandırıyor. İçerdiği fosfor sayesinde kolesterolü dengeliyor. Diyabet riskini azaltıyor. Alzheimer'ı önlüyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Kemikleri güçlendiriyor. Göz sağlığına olumlu faydaları bulunuyor.

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