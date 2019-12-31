Protein ve Omega- 3 deposu balık, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Haftada en az 2-3 gün tüketilmesi önerilen balık, sindirimi hızlandırıyor. İçerdiği fosfor sayesinde kolesterolü dengeliyor. Diyabet riskini azaltıyor. Alzheimer'ı önlüyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Kemikleri güçlendiriyor. Göz sağlığına olumlu faydaları bulunuyor.
- Sağlık
- 31.12.2019
- Gazete
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