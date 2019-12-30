Kadınlarda doğurganlığın sona erdiği dönem, menopoz olarak adlandırılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülay Beydilli Nacak, menopozla ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor:

Adetim gecikti, acaba menopoza mı girdim? Menopoz tanısı için bir yıl hiç adet görmemiş olmak gerekir.

Annem menopoza erken girmiş. Aynı risk bende de var mı? Annenin menopoza erken girmesi, bir risk faktörüdür. Ancak beslenme ve sigara kullanımı da menopoz yaşını etkiler.

Menopoza girdim, cildim kırışacak mı? Yumurtalıklardan salgılanan östrojen hormonu ciltte kolajen üretimini uyarır. Menopoz döneminde östrojen üretimi olmadığı için ciltte kuruluk, solukluk, incelme ve kırışıklıklar oluşur.

MENOPOZA GİRDİM ARTIK CİNSEL HAYATIM OLAMAYACAK MI?

Menopoz sadece doğurganlığın ortadan kalktığı bir dönemdir. Çoğunlukla cinsel yaşamda problem yaşanmaz, hatta bazen libido artışı bile olabilir. Hormon eksikliğine bağlı oluşan vajinal kuruluk, tedavi edildiğinde aşkı etkilemez.