Kemik dostu tarçın

Güzel kokusuyla tarçın, kemik sağlığını güçlendirir. Vücuttaki enfeksiyonu azaltır. Zayıflamaya yardımcıdır. Kan şekerini dengeler ve diyabetle savaşır. Parkinson ve Alzheimer riskini azaltan tarçın, kanserli hücreleri küçültür. Hafızayı güçlendirir. Dişleri ve diş etkilerini korur. Anne sütünü artırır.
- Sağlık
- 27.12.2019
- Gazete
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