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Kemik dostu

Güzel kokusuyla , kemik sağlığını güçlendirir. Vücuttaki enfeksiyonu azaltır. Zayıflamaya yardımcıdır. Kan şekerini dengeler ve diyabetle savaşır.

Kemik dostu tarçın
Güzel kokusuyla , kemik sağlığını güçlendirir. Vücuttaki enfeksiyonu azaltır. Zayıflamaya yardımcıdır. Kan şekerini dengeler ve diyabetle savaşır. Parkinson ve Alzheimer riskini azaltan tarçın, kanserli hücreleri küçültür. Hafızayı güçlendirir. Dişleri ve diş etkilerini korur. Anne sütünü artırır.

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