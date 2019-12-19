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İşte lere göre lerin faydaları

Kış aylarında vücut direncini yükseltmede tüketimi önem taşıyor. , vitamin ve mineral deposu meyvelerin günde 2-3 porsiyon tüketilmesini öneriyor. Kalbi koruyan, cildi yenileyen, karaciğer ve böbrekleri temizleyen meyveler, ömrü uzatıyor. lere göre meyvelerin faydaları şöyle sıralanıyor...

Rengarenk sağlık

Kış aylarında vücut direncini yükseltmede tüketimi önem taşıyor. , vitamin ve mineral deposu meyvelerin günde 2-3 porsiyon tüketilmesini öneriyor. Kalbi koruyan, cildi yenileyen, karaciğer ve böbrekleri temizleyen meyveler, ömrü uzatıyor. lere göre meyvelerin faydaları şöyle sıralanıyor:

TURUNCU: Portakal, mandalina ve greyfurt C vitamini deposudur. Bağışıklığı güçlendirir. Toksinleri atar.

SARI: Muz ve ayva, vücuda zindelik verir. Yorgunluğu azaltır.

YEŞİL: Kivi, portakal ve mandalinadan daha fazla C vitamini içerir. Vücut direncini artırır.

KIRMIZI: Nar, üzüm, ahududu ve yaban mersini antioksidan deposudur. Vücut direncini artırır.

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