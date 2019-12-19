Kış aylarında vücut direncini yükseltmede meyve tüketimi önem taşıyor. Diyetisyen Tuğçe Çağlar, vitamin ve mineral deposu meyvelerin günde 2-3 porsiyon tüketilmesini öneriyor. Kalbi koruyan, cildi yenileyen, karaciğer ve böbrekleri temizleyen meyveler, ömrü uzatıyor. Renklere göre meyvelerin faydaları şöyle sıralanıyor:
TURUNCU: Portakal, mandalina ve greyfurt C vitamini deposudur. Bağışıklığı güçlendirir. Toksinleri atar.
SARI: Muz ve ayva, vücuda zindelik verir. Yorgunluğu azaltır.
YEŞİL: Kivi, portakal ve mandalinadan daha fazla C vitamini içerir. Vücut direncini artırır.
KIRMIZI: Nar, üzüm, ahududu ve yaban mersini antioksidan deposudur. Vücut direncini artırır.
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