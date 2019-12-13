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Egzamanın ilacı

ın içinde bulunan sütasidi, fosfor, kalsiyum, potasyum, stresi önleyip sinirleri yatıştırır. söktürücüdür. ya, şişliklere, böbrek taşının düşmesine, apseye, çıbana, egzamaya iyi gelir. Göğsü yumuşatır. ve bronşları temizler. iltihabına iyi gelir.

Egzamanın ilacı şalgam
Şalgamın içinde bulunan sütasidi, fosfor, kalsiyum, potasyum, stresi önleyip sinirleri yatıştırır. söktürücüdür. Romatizmaya, şişliklere, böbrek taşının düşmesine, apseye, çıbana, egzamaya iyi gelir. Göğsü yumuşatır. ve bronşları temizler. iltihabına iyi gelir.

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