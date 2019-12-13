Egzamanın ilacı şalgam

Şalgamın içinde bulunan sütasidi, fosfor, kalsiyum, potasyum, stresi önleyip sinirleri yatıştırır. İdrar söktürücüdür. Romatizmaya, şişliklere, böbrek taşının düşmesine, apseye, çıbana, egzamaya iyi gelir. Göğsü yumuşatır. Akciğer ve bronşları temizler. Boğaz iltihabına iyi gelir.
- Sağlık
- 13.12.2019
- Gazete
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