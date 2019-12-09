Bitki çayları, içerdiği doğal vitamin ve mineraller ile vücuda güç veriyor. Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Her biri şifa kaynağı olan bu çayların mutlaka doktora danışılarak uygun ölçüde tüketilmesi önem taşıyor...
EKİNEZYA ÇAYI: Bağışıklığı destekler. Grip ve nezle şikayetlerini azaltır.
REZENE ÇAYI: Gaz ve şişkinliği önler. Adet sancılarını hafifletir.
LAVANTA ÇAYI: Sakinleştirir ve huzursuzluğu giderir. Mide ve romatizma ağrılarını hafifletir.
PAPATYA ÇAYI: Sakinleştirici etki gösteriri. Kan şekerini dengeler.
LİMON OTU ÇAYI: Tansiyonu düşürür. Cildi besler.
ISIRGAN OTU ÇAYI: İdrar yolundaki toksinleri temizler. İçerdiği demir sayesinde kansızlığı bitirir.
KEKİK ÇAYI: Mide ve boğaz ağrısına iyi gelir.
NANE ÇAYI: Sindirimi kolaylaştırır. Tok tutar. Kilo vermeye yardımcıdır.
BİBERİYE ÇAYI: Göz sağlığını korur.
EKİNEZYA ÇAYI: Bağışıklığı destekler. Grip ve nezle şikayetlerini azaltır.
REZENE ÇAYI: Gaz ve şişkinliği önler. Adet sancılarını hafifletir.
LAVANTA ÇAYI: Sakinleştirir ve huzursuzluğu giderir. Mide ve romatizma ağrılarını hafifletir.
PAPATYA ÇAYI: Sakinleştirici etki gösteriri. Kan şekerini dengeler.
LİMON OTU ÇAYI: Tansiyonu düşürür. Cildi besler.
ISIRGAN OTU ÇAYI: İdrar yolundaki toksinleri temizler. İçerdiği demir sayesinde kansızlığı bitirir.
KEKİK ÇAYI: Mide ve boğaz ağrısına iyi gelir.
NANE ÇAYI: Sindirimi kolaylaştırır. Tok tutar. Kilo vermeye yardımcıdır.
BİBERİYE ÇAYI: Göz sağlığını korur.
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