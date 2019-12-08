İşte soğuk algınlığı ve gribe iyi gelen mucizevi besinler

Sağlıklı ve uzun bir hayatın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Doğal besinler, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla mücadeleye yardımcı oluyor. ABD'li şifacı Anthony William, besinlerden gelen şifanın şifrelerini açıklıyor. Havaların bir sıcak bir soğuk olduğu bugünlerde herkes grip ve soğuk algınlığından yakınıyor. Yataklara düşüren bu ikili, özellikle tansiyon, kolesterol ve kanser gibi kronik hastalığı olanlar için daha fazla risk yaratıyor. Griple mücadelede vücudu dinlendirmek kadar doğru beslenmek de etkili oluyor. Anthony William, grip düşmanı 10 besini sıralıyor...

KEREVİZ SUYU: Grip virüslerini öldürür. Bolca C vitamini içerir.

SALATALIK SUYU: Gripte ateşi düşürür. Cildi gençleştirir.

LİMON SUYU: Bağışıklık sistemini destekler.

ZENCEFİLLİ SU: Boğaz ağrısını dindirir. Vücut direncini artırır.

KEKİK ÇAYI: Vücuttaki kötü virüsleri yok eder. Öksürüğü keser.

ZERDEÇAL: Grip ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.

SEBZE MEYVELER: Elma, portakal, kereviz, maydanoz, ıspanak, lahana ve turp bağışıklığı destekler.

ET SUYU: Soğuk algınlığı ve gribin iyileşmesini hızlandırır.

ÇİĞ SARIMSAK: Günde bir diş sarımsak yemek, güç verir.

BAL: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bakterilerle savaşır.

SOĞUK ALGINLIĞININ İLACI

Hastalandığımızda annelerimizin yaptığı tavuk suyu çorbası, griple mücadelede önemli rol üstleniyor. Tavuk, soğan, sarımsak, kekik, biberiye ve bolca karabiberin yer aldığı bu çorba, vücut direncini yükseltiyor.

DOKTOR KUŞBURNU

C VİTAMİNİ deposu kuşburnu, bakterilerle savaşır. Gribin en doğal ilacıdır. Her bir yudumunda, vücuda güç verir. Vücudu toksinlerden temizler

YARIN: TİROİT SAĞLIĞI

ANTHONY WILLIAM - MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK ŞİFRESİ-1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL