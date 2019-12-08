Her kadın, genç ve güzel kalmayı hayal ediyor. Ancak geçen yıllar, buna engel oluyor. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, TAKVİM gençliğin sırrını açıklıyor:

EN KOLAY KIRIŞAN BÖLGELER NERELERDİR?

Yüz, göz çevresi, çene, dirsek, diz kapakları ile boynumuzu da içine alan dekolte bölgesi ve ellerimizdir.

KELLE PAÇA VE İŞKEMBE YAŞLANMAYI GECİKTİRİR Mİ?

Kolajen, vücudumuzda en bol bulunan proteindir. Bolca kolajen içeren paça ve kemik suyu çorbasının cilde olumlu etki gösterdiği söylenir. Portakal, limon, kivi, greyfurt gibi meyveler vücudun kolajen üretimini destekler. Susam, kakao, kaju fıstığı da cildi besler.

30 YAŞINDAN SONRA YAŞLANIYORUZ

Genetik farklılıklar, beslenme ve yaşam tarzı gibi etkenler yaşlanma sürecini etkiler. Bazı ciltler 30'lu yaşlarında yaşlanma etkilerini gösterirken, bazıları 40'lı yaşlarında bile 20'li yaşların tazeliğini yansıtabilir. Estetik uygulamalar, cildin en alt tabakasına ulaşamaz ve yaşlanan hücreleri asla tedavi edemez. Sürekli kalıcılık elde edemez. Yaş aldıkça edindiğimiz hayat tecrübesi gibi cildimiz de elde ettiği yaşanmışlıkları, kırışıklıklar ve deformasyonlarla yansıtır.