Hemen her yaşta görülebilen cilt lekeleri, özellikle kadınları mutsuz ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yurdum Sinan Yücel, cilt lekeleriyle mücadele hakkında bilgi veriyor. Pigmentli bölgelerden oluşan bu lekeler, vücudun en fazla güneşe maruz kalan yerlerinde ortaya çıkıyor. Yaşlılık lekelerinin giderilmesi için bazı tıbbi ve doğal yöntemler bulunuyor. Yaşlılık lekeleri için yapılan tıbbi işlemler; lazer, yoğun ışık terapisi, kimyasal peeling, dermabrazyon, donma ve bazı ilaçların kullanılmasını içeriyor. Limon suyu, yoğurt, aloe vera, papaya gibi yöntemlerle de cilt tedavi ediliyor

SİRKENİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ

SOĞAN VE ELMA SİRKESİ: Soğan, yaşlılık lekelerini yok eder. Bunun için bir soğanı rendeleyin. Ardından elma sirkesi ile karıştırın. Pamuklu bir çubukla lekelere uygulayın.

ZEYTİNYAĞI VE SİRKE: Zeytinyağı ve sirke, yaşlılık lekelerini önlemede oldukça etkilidir.

GÜL SUYU VE SANDAL TOZU: Düzenli kullanıldığında lekelerde gözle görülür azalma sağlar.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

LAZER TERAPİSİ: Melanin kaynağı olan hücreleri, cilde zarar vermeden yok eder. Yaşlılık lekelerini temizler.

İLAÇLAR: Tıbbi tedavilerde, yalnızca veya retinoid ile kombinasyon halinde kullanılan ağartma kremlerinin kullanımını içerir.

KİMYASAL PEELING: Bu tedavi yöntemi, cildin en dış tabakasını yakan bir asitin uygulanmasıyla gerçekleşir. Bu sayede yaşlılık lekeleri ortadan kaldırılır.

DONMA: Bu tedavide lekelere sıvı azot uygulaması yapılır. Bu işlem fazla olan pigmenti ortadan kaldırır ve bu sayede cildin lekelerden arınmasına katkı sağlar.

DERMABRAZYON: Derinin üst tabakası çıkarılır ve yerine taze bir deri tabakası getirilir. Bu işlem, ciltte geçici kızarıklık ve kabuk oluşmasına sebep olabilir.

UZM. DR. YURDUM SİNAN YÜCEL - A'DAN Z'YE CİLT HASTALIKLARI -5

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL