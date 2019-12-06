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Modern çağla birlikte kısırlık da arttı. Çare ise doğal ve sağlıklı beslenmede saklıydı. da bu besinler arasında yer aldı. insanları "Bulgur kadınlarda kan şekerini dengeliyor.

Ana besin bulgur
Modern çağla birlikte kısırlık da arttı. Çare ise doğal ve sağlıklı beslenmede saklıydı. da bu besinler arasında yer aldı. insanları "Bulgur kadınlarda kan şekerini dengeliyor. Ayrıca B vitamini açısından zengin olduğu için yumurta sayısını da çoğaltıp doğurganlık ihtimalini artırıyor" açıklamasını yaptı.

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