Ana besin bulgur

Modern çağla birlikte kısırlık da arttı. Çare ise doğal ve sağlıklı beslenmede saklıydı. Bulgur da bu besinler arasında yer aldı. Bilim insanları "Bulgur kadınlarda kan şekerini dengeliyor. Ayrıca B vitamini açısından zengin olduğu için yumurta sayısını da çoğaltıp doğurganlık ihtimalini artırıyor" açıklamasını yaptı.
- Sağlık
- 06.12.2019
- Gazete
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