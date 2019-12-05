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Kolesterolün tatlı ilacı

Susam tanelerinin ezilmesiyle elde edilen , sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. , demir, bakır ve çinko içeren bu lezzet, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Kolesterolü dengeliyor. sağlığını destekliyor. Hafızayı kuvvetlendiriyor. Kansızlığı önlüyor.

Kolesterolün tatlı ilacı
Susam tanelerinin ezilmesiyle elde edilen tahin, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. , demir, bakır ve çinko içeren bu lezzet, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Kolesterolü dengeliyor. sağlığını destekliyor. Hafızayı kuvvetlendiriyor. Kansızlığı önlüyor.

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