Susam tanelerinin ezilmesiyle elde edilen tahin, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Magnezyum, demir, bakır ve çinko içeren bu lezzet, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Kolesterolü dengeliyor. Kemik sağlığını destekliyor. Hafızayı kuvvetlendiriyor. Kansızlığı önlüyor.
- Sağlık
- 05.12.2019
- Gazete
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