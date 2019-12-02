Aralık ayıyla birlikte, soğuk hava kendini iyice hissettiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Özgüzel, kışı sağlıklı atlatmanın reçetesini açıklıyor. Kış sebze ve meyvelerinin faydalarını sıralıyor:
Fotoğrafta: Seda Özgüel
TRABZON HURMASI: Antioksidan deposudur. Öksürüğü keser. Gripten korur.
HAVUÇ: Göz hastalıklarından korur. Kolesterolü düşürür.
ISPANAK: Tansiyonu düşürür. Kanın pıhtılaşmasını önler. Alzheimer'dan korur.
BALKABAĞI: Kolesterolü dengeler. Kolajen üretimini artırarak cildi gençleştirir. Kansere karşı korur.
BROKOLİ: Kilo vermeye yardımcı olur. Göğüs, rahim ve kolon kanseri riskini azaltır.
SARIMSAK: Doğal antibiyotiktir. Kanserli hücrelerin yayılmasını önler. Gripten korur.
KEREVİZ: Böbrekleri güçlendirir. Yorgunluğu alır.
PORTAKAL: Soğuk algınlığına iyi gelir.
GREYFURT: Karaciğeri güçlendirir. Kanserli hücreleri küçültür.
NAR: Prostat kanseri riskini azaltır.
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