Aralık ayıyla birlikte, soğuk hava kendini iyice hissettiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Özgüzel, kışı sağlıklı atlatmanın reçetesini açıklıyor. Kış sebze ve meyvelerinin faydalarını sıralıyor:



Fotoğrafta: Seda Özgüel

TRABZON HURMASI: Antioksidan deposudur. Öksürüğü keser. Gripten korur.

HAVUÇ: Göz hastalıklarından korur. Kolesterolü düşürür.

ISPANAK: Tansiyonu düşürür. Kanın pıhtılaşmasını önler. Alzheimer'dan korur.

BALKABAĞI: Kolesterolü dengeler. Kolajen üretimini artırarak cildi gençleştirir. Kansere karşı korur.

BROKOLİ: Kilo vermeye yardımcı olur. Göğüs, rahim ve kolon kanseri riskini azaltır.

SARIMSAK: Doğal antibiyotiktir. Kanserli hücrelerin yayılmasını önler. Gripten korur.

KEREVİZ: Böbrekleri güçlendirir. Yorgunluğu alır.

PORTAKAL: Soğuk algınlığına iyi gelir.

GREYFURT: Karaciğeri güçlendirir. Kanserli hücreleri küçültür.

NAR: Prostat kanseri riskini azaltır.