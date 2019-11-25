Kış mevsiminde artan karbonhidrat ve yağ tüketimi, kiloları beraberinde getiriyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, metabolizmayı hızlandırıp göbek çevresindeki yağları eriten baharatları sıralıyor:
ZENCEFİL: Metabolizma hızını arttırır. İştahı kontrol eder.
ZERDEÇAL: Kan şekerini dengeler. Karaciğeri korur.
TARÇIN: İnsülini dengeler. Yeşil çayın içine atılan bir çubuk tarçın bel çevresindeki yağları yakar.
KÖRİ: Yağın depolanmasını azaltıp, kan şekerini dengeler.
HARDAL: Hızlı kilo kaybı sağlar. Düzenli olarak bir çay kaşığı hardal tüketmek, metabolizmayı yaklaşık yüzde 25 oranında arttırır.
KARABİBER: İçeriğindeki piperin maddesi metabolizmayı hızlandırır. Hazmı kolaylaştırır.
PUL BİBER: Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını arttırır. İştahı baskılar.
BİBERİYE: Yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırır. Vücut ısısını arttırır. ÇÖREK OTU: Glikozun bağırsaklardan emilimini yavaşlatarak, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. İştahı keser. Zayıflatır.
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