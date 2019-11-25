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la yağların erisin! İşte göbek yağlarını eriten baharatlar...

Kış mevsiminde artan karbonhidrat ve yağ tüketimi, kiloları beraberinde getiriyor. , metabolizmayı hızlandırıp göbek çevresindeki yağları eriten baharatları sıralıyor...

Tarçınla yağların erisin

Kış mevsiminde artan karbonhidrat ve yağ tüketimi, kiloları beraberinde getiriyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, metabolizmayı hızlandırıp göbek çevresindeki yağları eriten baharatları sıralıyor:

ZENCEFİL: Metabolizma hızını arttırır. İştahı kontrol eder.

ZERDEÇAL: Kan şekerini dengeler. Karaciğeri korur.

TARÇIN: İnsülini dengeler. Yeşil çayın içine atılan bir çubuk bel çevresindeki yağları yakar.

KÖRİ: Yağın depolanmasını azaltıp, kan şekerini dengeler.

HARDAL: Hızlı kilo kaybı sağlar. Düzenli olarak bir çay kaşığı hardal tüketmek, metabolizmayı yaklaşık yüzde 25 oranında arttırır.

KARABİBER: İçeriğindeki piperin maddesi metabolizmayı hızlandırır. Hazmı kolaylaştırır.

PUL BİBER: Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını arttırır. İştahı baskılar.

BİBERİYE: Yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırır. Vücut ısısını arttırır. ÇÖREK OTU: Glikozun bağırsaklardan emilimini yavaşlatarak, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. İştahı keser. Zayıflatır.

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