Kistin doktoru kuru

Polikistik over (PCOS) sendromu, doğurgan dönemdeki her 10 kadından birinde görülüyor. Araştırmalar, doğru beslenme ile PCOS etkilerinin azaldığını gösteriyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, hastalara ıspanak, brokoli ve karnabahar, kuru fasulye, mercimek, fındık, fıstık, badem, zeytinyağı, avokado, bitter çikolata, tarçın ve safran tüketmelerini öneriyor.