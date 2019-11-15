Keten tohumu, bilim dünyası tarafından mucize besin olarak gösteriliyor. Büyük oranda lif ve protein içeriyor. Kalp hastalıklarını önlüyor. Kanserli hücrelerle mücadele ediyor. Aynı zamanda diyetlerin en önemli besinleri arasında yer alıyor. Uzmanlar "Her gün mutlaka tüketilmeli" diyor...
- Sağlık
- 15.11.2019
- Gazete
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