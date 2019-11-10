Araştırmalar, ruh sağlığının beden üzerindeki etkisini gösteriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, depresyon ve kalp hastalıkları arasındaki bağlantıyı açıklıyor. Depresyon, modern hayatın salgın hastalığı olarak adlandırılıyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor. Kalp hastalarında depresyon riski yüzde 30'lara çıkıyor. Hayatımızdaki ölüm, boşanma, iş kaybı gibi önemli değişiklikler stresi tetikleyebiliyor. Stres anında vücutta kortizol ve adrenalin maddeleri salgılanıyor. Bu maddeler, kısa dönemde kalbin hızlı atmasına ve tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

FELÇ RİSKİNİI ARTIRIR

Tüm bunlar kalp damarlarında akışkanlığın azalmasına yol açarak kalp krizi ve inmeye zemin hazırlıyor. Menopoz sonrasında kadınlarda kalp hastalığında da artış yaşanıyor. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda görülen 'kırık kalp sendromu' ölüme kadar gidiyor. Araştırmalara göre 'mutlu' kişilerde kalp hastalığı yüzde 22 daha az görülüyor.

NE YAPMALIYIZ?

Bedenin yanı sıra ruhsal olarak da kendimizi iyi hissetmemiz gerekiyor. Prof. Dr. Özlem Esen, ruhsal detoksun önemine dikkat çekiyor. Duygusal arınma sayesinde vücudu güçlendirmek ve kalbi korumak önem taşıyor. Doğada kısa yürüyüş, mümkün olduğunca sosyal medyadan uzak kalmak, sağlıklı beslenmek, düzenli uyumak ve doğal gıdaları tüketmek iyi hissetmemizi sağlıyor.

YARIN: KRİZ VE AORT DAMARI

PROF. DR. ÖZLEM ESEN - KALBİNE İYİ BAK

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL