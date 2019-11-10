Kış aylarının en sevilen lezzeti kestane, hücrelerin yaşlanmasını engeller. Unutkanlığı engeller ve Alzheimer'dan korur. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Kanser riskini azaltır. Kansızlıkla savaşır. Kış aylarının en sevilen lezzeti kestane, hücrelerin yaşlanmasını engeller. Unutkanlığı engeller ve Alzheimer'dan korur. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Kanser riskini azaltır. Kansızlıkla savaşır.
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