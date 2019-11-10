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Kolesterole e! İşte kestanenin faydaları...

Kış aylarının en sevilen lezzeti e, hücrelerin yaşlanmasını engeller. Unutkanlığı engeller ve 'dan korur. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. riskini azaltır. Kansızlıkla savaşır.

Kolesterole kestane
Kış aylarının en sevilen lezzeti kestane, hücrelerin yaşlanmasını engeller. Unutkanlığı engeller ve Alzheimer'dan korur. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Kanser riskini azaltır. Kansızlıkla savaşır.

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