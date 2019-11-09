Çinko deposu kabak çekirdeği, beyin sağlığını korur. Saçları güçlendirir. Bağışıklığı destekler ve griple savaşır. Kemik erimesinden korur. Karaciğeri güçlendirir. Göz ve cildi korur. Mesane problemlerini önler. Prostattan korur.
- Sağlık
- 09.11.2019
- Gazete
Karaciğere kabak çekirdeği! Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir?
Çinko deposu kabak çekirdeği, beyin sağlığını korur. Saçları güçlendirir. Bağışıklığı destekler ve griple savaşır. Kemik erimesinden korur. Karaciğeri güçlendirir. Göz ve cildi korur. Mesane problemlerini önler. Prostattan korur.
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