Bulgurla kalbi güçlendirin

Türk mutfağının baş tacı bulgur, bolca vitamin ve mineral içerir. Kalp ve damar hastalıklarından koruyarak kolesterolü dengeler. Kan şekerini düzenler. Sindirimi hızlandırmaya yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir.
Türk mutfağının baş tacı bulgur, bolca vitamin ve mineral içerir. Kalp ve damar hastalıklarından koruyarak kolesterolü dengeler. Kan şekerini düzenler. Sindirimi hızlandırmaya yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir.
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