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la kalbi güçlendirin

mutfağının baş tacı , bolca vitamin ve mineral içerir. Kalp ve damar hastalıklarından koruyarak kolesterolü dengeler. Kan şekerini düzenler. Sindirimi hızlandırmaya yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir.

Bulgurla kalbi güçlendirin
Türk mutfağının baş tacı bulgur, bolca vitamin ve mineral içerir. Kalp ve damar hastalıklarından koruyarak kolesterolü dengeler. Kan şekerini düzenler. Sindirimi hızlandırmaya yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir.

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