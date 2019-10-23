Sağlıklı bir vücut için şüphesiz tüketilen besinler kadar içecekler de önem taşıyor. Özellikle vücudun yaşamsal sıvısı su, sağlıkta mucizeler yaratıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, suyun vücuda olan faydalarına ve hastalıklarla mücadelesine değiniyor. TAKVİM okuyucularıyla önemli bilgiler paylaşıyor... İnsan vücudunun yüzde 70'i sudan oluşuyor. Vücudu korumak için yeterli miktarda ve kaliteli su içmek gerekiyor. Ancak insanların büyük bir kısmı hem yeterli miktarda hem de doğru suyu içmiyor. Bu nedenle kronik olarak dehidrate durumda yaşamaya devam ediyorlar. Vücutta bulunan her hücreye oksijen ve besin maddelerini ulaştırmanın ve biriken toksinleri uzaklaştırmanın en önemli yolu, su içmekten geçiyor. Su, tükettiğimiz besinleri vücuda dağıtıyor. Toksinleri alır götürüyor ve vücudu yıkıyor. İdeal bir sağlık için her gün ortalama olarak 2.5-3 litre su içmek gerekiyor.

MİNERAL DEPOSU

Endüstrinin gelişmesi ve nüfusun artmasıyla dünyada temiz su kaynaklarına ulaşım zorlaşıyor. Tarım ilaçları ve endüstriyel atıklar su kaynaklarını kirletiyor. Bu nedenle pH'sı alkali, içinde birçok gerekli minerali barındıran, kimyasallardan arınmışsu içmeye dikkat etmek gerekiyor.

ZEHİR DOLU

Herkesin sevdiği kola, içerdiği mısır şurubu ve renklendirici nedeniyle sağlığa zarar veriyor. Obeziteye neden oluyor. Kolalı içecekler ile birlikte kafein, mısır şurubu ve daha birçok kimyasal madde içeren enerji içecekleri kronik hastalıkların temelinde yatıyor.

METABOLİZMA YAVAŞLAR

Sohbetlere ve yemeklere eşlik eden çay, kahve ve kola gibi içecekler, çok fazla tüketiliyor. Ancak bu içeceklerin asla su yerine geçmediğini bilmek gerekiyor. İdrar söktürücü etkisi olan bu içecekler, vücudu susuz bırakıyor. Yeterince su içilmediğinde vücutta toksinler birikiyor, metabolizma yavaşlıyor, kronik hastalıklar ve kilo artışı görülüyor.

YARIN: PİZZA HAKKINDA

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI BESLENMENİN ŞİFRESİ - 8

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL