Tarım ilaçları zehir saçıyor! Yüzlerce hastalığın sebebi...

Sağlıklı bir hayat için atalarımızın beslenme alışkanlıklarını örnek almamız gerekiyor. Tamamen doğal ve katkısız besinleri tüketmek vücudun bağışıklığını destekliyor. Hastalıklardan koruyor. Yapılan araştırmalar, dünyada tamamen organik beslenmeye geçildiğinde 120'den fazla hastalığın ortadan kalkacağını gösteriyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, doğal beslenmenin önemine dikkat çekiyor. TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor...

KİMYASAL DOLU

Endüstriyel gıdalar, tarım ilaçları ve kimyasal gübreler yediğimiz besinleri adeta zehire çeviriyor. Endüstriyel tarım olmadığında dünyada açlık sorunu olacağını ileri sürenleri, yapılan araştırmalar yalanlıyor. Michigan Üniversitesi'nin araştırmasına göre tüm dünyada organik tarıma geçildiğinde kişi başına 4 bin 380 kalori düşeceği hesaplanıyor.

VİTAMİNLERİ KAYBEDER

Organik gıda üretiminden mutfağa kadar her aşamada kimyasal gübre, tarım ilaçları, hormon, antibiyotik, büyüme faktörleri ve GDO'lu tarımlar kullanılıyor. Bu ürünler içerdiği toksik madde nedeniyle sağlığa zarar veriyor. Organik gıdalar ise toksik madde içermiyor. Kanseri önlüyor. Organik gıdalarda bulunan ve salvestrol adı verilen moleküller sadece kanserleşen hücrelerde bulunan, normal hücrelerde asla bulunmayan CYP1B1 enzimini aktif hale getiriyor. Kanserli hücreleri öldürüyor.

ŞİFA ADAÇAYI

Özellikle bitkilerde kullanılan tarım ilaçları, yiyeceklerdeki tüm vitamin ve mineralleri yok ediyor. Bu nedenle yediğimiz sebzeler, bize fayda sağlamıyor aksine hasta ediyor. Sebzeler, meyveler, otlar ve baharatlar organik olarak yetiştirildiklerinde bu bileşikleri hayat kurtarıyor. Özellikle zeytin, enginar, lahana, brokoli, elma, armut, çilek, yaban mersini, fesleğen, ada çayı ve kekik mucizeler yaratıyor.

YARIN: İÇTİKLERİNİZ NE KADAR SAĞLIKLI?

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI BESLENMENİN ŞİFRES - 8

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL