Beslenmede sağlıklı yağların tercih edilmesi vücudu tepeden tırnağa koruyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, yanlış ve fazla yağ tüketiminin obeziteden kalp hastalıklarına kadar pek çok sağlık sorununa neden olduğunu söylüyor.

TRANS YAĞ=ZEHİR

Vücudumuzda bulunan trilyonlarca hücrenin sağlıklı olması için sağlıklı yağların tüketilmesi gerekiyor. Sağlık için yağların miktarı kadar çeşidi de önem taşıyor. Trans yağlar, işlenmiş sıvı yağlar, margarinler ve fazla hayvansal doymuş yağlar sağlıklı hücre zarlarına zarar veriyor. Doğru yağlar ise sağlık ve beyinsel fonksiyonlar için hayati görev üstleniyor.

KANSERİN DOSTU...

Vücudumuz için gerekli olan sağlıklı yağları doğanın bize sunmuş olduğu formda, işlenmemiş, ısıtılmamış olarak almak gerekiyor. Kuruyemişler, organik zeytin, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, avokado, yeşil yapraklı sebzeler, hatta kuru baklagiller ve tam tahıllar sağlıklı yağ kaynaklarını oluşturuyor. Hayvansal doymuş yağlar kalp damar hastalıkları ve kanser riskini artırıyor.

DONMUŞ GIDALARA DİKKAT

Günümüzde yüksek ısılarda işlenmiş rafine bitkisel yağlardan uzak durulması gerekiyor. Ay çiçeği, mısır, aspir, pamuk, susam, soya, kanola ve palm yağı çoklu doymamış yağ içeriyor. Bu fabrika yağları 200 derecenin üzerinde ısıtılarak ekstre edildikleri için içlerinde trans yağ oluşuyor. Trans yağlar hücrelere zarar veriyor. Bu nedenle kansere zemin hazırlıyor. Pastane ürünleri, dondurulmuş ve fırınlanmış gıdalar ile kızartma yağlarında bulunan trans yağların en küçük miktarları bile tüketmek sağlığa zarar veriyor.

OBEZİTEYE NEDEN OLUR

Endüstriyel çiftliklerde suni yemle beslenen hayvanların yağları bol miktarda Omega- 6 içeriyor. Obezite ve obeziteden kaynaklanan hastalıklara neden oluyor. Serbest dolaşan tavukların yumurtaları önemli bir Omega- 3 içeriyor. Tavuk çiftliklerinde yaşayan tavukların yumurtalarının hiçbir besin değeri bulunmuyor.

YARIN: MUCİZE MEYVE ZEYTİN

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI BESLENMENİN ŞİFRESİ - 5

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL