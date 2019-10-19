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Ömür törpüsü ! Erken yaşlandırıyor...

ve karbonhidrat içeren besinler, bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Özellikle , pide ve pizza gibi hamur işleri erken yaşlandırıyor. Ömrü kısaltıyor...

Ömür törpüsü lahmacun

Değişen beslenme alışkanlıkları, hastalıkları beraberinde getiriyor. Özellikle her yaştan insanın severek tükettiği paketli gıdaların içerisinde bulunan 'rafine şeker' hayatı tehdit ediyor. Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , tüm kronik hastalıkların temelinde in yattığını söylüyor.

PİDE DE ZARARLI
Sofra şekeri, mısır şurubu, bal, reçel, marmelat, kola ve hazır meyve suları sağlığımızla oynuyor. Bunların yanında beyaz undan yapılan ekmek, pasta, börek, makarna, kek, , pide, pizza hamuru ve bisküviler ise hem karbonhidrat hem de şeker kategorisine giriyor. Tüm hastalıkların temelinde, bu besinlerin aşırı tüketimi yatıyor. Sağlıklı bir hayat için sebze, meyve, tam tahıllar, kuru baklagillerin tüketilmesi gerekiyor.

KEMİKLERİ ERİTİR
Şeker, bağışıklık sistemini çökertiyor. Vücudun vitamin ve mineral dengesini bozarak kemiklere zarar veriyor. Kemik erimesi riskini artırıyor. Sağlıklı bir hayata sahip olmak için atalarımızın beslenme tarzını benimsemek gerekiyor.

ŞİFA NİYETİNE
Meyveler, içerdiği doğal şekerle sağlığı koruyor. Meyvede kansere karşı koruyan pek çok vitamin, mineral, lif, antioksidan ve antikanserojen madde bulunuyor. Bu nedenle meyve tüketilmesini sağlık açısından zararlı olarak nitelendirilen sözde beslenme uzmanlarına kulak asmamak gerekiyor.


YARIN: PALM YAĞI BİLMECESİ
PROF.DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI BESLENMENİN ŞİFRESİ -4
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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