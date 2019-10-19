Değişen beslenme alışkanlıkları, hastalıkları beraberinde getiriyor. Özellikle her yaştan insanın severek tükettiği paketli gıdaların içerisinde bulunan 'rafine şeker' hayatı tehdit ediyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, tüm kronik hastalıkların temelinde şekerin yattığını söylüyor.

PİDE DE ZARARLI

Sofra şekeri, mısır şurubu, bal, reçel, marmelat, kola ve hazır meyve suları sağlığımızla oynuyor. Bunların yanında beyaz undan yapılan ekmek, pasta, börek, makarna, kek, lahmacun, pide, pizza hamuru ve bisküviler ise hem karbonhidrat hem de şeker kategorisine giriyor. Tüm hastalıkların temelinde, bu besinlerin aşırı tüketimi yatıyor. Sağlıklı bir hayat için sebze, meyve, tam tahıllar, kuru baklagillerin tüketilmesi gerekiyor.

KEMİKLERİ ERİTİR

Şeker, bağışıklık sistemini çökertiyor. Vücudun vitamin ve mineral dengesini bozarak kemiklere zarar veriyor. Kemik erimesi riskini artırıyor. Sağlıklı bir hayata sahip olmak için atalarımızın beslenme tarzını benimsemek gerekiyor.

ŞİFA NİYETİNE

Meyveler, içerdiği doğal şekerle sağlığı koruyor. Meyvede kansere karşı koruyan pek çok vitamin, mineral, lif, antioksidan ve antikanserojen madde bulunuyor. Bu nedenle meyve tüketilmesini sağlık açısından zararlı olarak nitelendirilen sözde beslenme uzmanlarına kulak asmamak gerekiyor.



YARIN: PALM YAĞI BİLMECESİ

PROF.DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI BESLENMENİN ŞİFRESİ -4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL