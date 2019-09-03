Antioksidan deposu limon, şifa dağıtıyor. Özellikle her sabah aç karnına 1 bardak limonlu su içmek, vücudun güne daha zinde başlamasına yardımcı oluyor. Tok tutan ve bu sayede kilo vermeye yardımcı olan limonlu su, bağışıklık sistemini destekliyor. Nefesi tazeliyor ve ağız kokusunu bitiriyor. Vücuttaki enfeksiyonları yok ediyor. Cildi temizliyor ve gençleştiriyor.
- Sağlık
- 03.09.2019
- Gazete
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