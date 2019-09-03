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Hollywood yıldızı güzellik sırrını verdi

Hollywood yıldızı , güzelliğiyle dikkat çekiyor. 50 yaşındaki başarılı oyuncu, formda kalmak için her sabah güne bir bardak limonlu sıcak su içerek başladığını söylüyor.

Limonlu su sağlık dolu!
Antioksidan deposu limon, şifa dağıtıyor. Özellikle her sabah aç karnına 1 bardak içmek, vücudun güne daha zinde başlamasına yardımcı oluyor. Tok tutan ve bu sayede kilo vermeye yardımcı olan limonlu su, bağışıklık sistemini destekliyor. Nefesi tazeliyor ve ağız kokusunu bitiriyor. Vücuttaki enfeksiyonları yok ediyor. Cildi temizliyor ve gençleştiriyor.

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