ERKEKLERİN korkulu rüyası prostat, hayat kalitesini düşürüyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, prostat sağlığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucuları için açıklıyor. Hayvansal yiyecekler, erkeklerde testosteron ve insülin gibi büyüme ve gelişmeyi uyaran hormonlarda artışa yol açıyor. Hızlı ve sağlıksız büyüme, prostat ve meme olmak üzere pek çok kansere neden oluyor.

ASIL MESELE BESLENME

Doymuş yağ ve hormon miktarları fazla olan süt ve süt ürünleri prostat kanserine zemin hazırlıyor. Doğada olmayan, bütün işlenmiş yiyeceklerde bulunan trans yağlar kansere neden oluyor. Prostat kanseri et, domuz eti ve süt tüketenlerde fazla; bitkisel beslenenlerde, işlenmemiş kuruyemiş tüketenlerde az görülüyor. Araştırmalar, genetik faktörlerin de prostat hastalıklarına etkili olduğunu gösteriyor. Ailesinde, prostat kanseri olanların mutlaka düzenli kontrollerini yaptırması gerekiyor. Prostat tanısı, kanda PSA ölçümü ve parmak ile prostat muayenesi tarama için yapılan tetkiklerle konuluyor. Prostat bezinin salgıladığı PSA, prostat kanseri yanı sıra benign prostat büyümesinde (BPH) ve prostat iltihaplanmasında (prostatit) yüksek bulunabiliyor. PSA'nın 50 yaşından küçüklerde PSA 2 ng/ml'den az, 50-60 yaşlarında ise 2.5 ng/ml'den az olması gerekiyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

● İdrarda kanama

● İdrar alışkanlığındaki değişiklik

● İdrarda kan görülmesi

● Ağrılı idrar yapma

● Belde ve kalçada ağrı

ZERDEÇALDA SAĞLIK VAR

PROSTAT hastalıklarından korunmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Prof. Dr. Osman Erk, şu besinleri öneriyor: LIKOPEN:

Domates, karpuz, kavun, greyfurt ve kırmızıbiberde bulunan likopen, prostat, mesane ve pankreas kanserinden korur. SARIMSAK: Prostat riskini azaltır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Çinko içeriği sayesinde prostat kanseri ve cinsel iktidarsızlığa karşı koruma sağlar.

ZERDEÇAL: Antioksidandır. Kanserle savaşır.

YEŞİL ÇAY: Kanserli hücreleri küçültür.

Her gün 2 bardak tüketilmesi önerilir.

YARIN: KEMİK ERİMESİ

PROF.DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI YAŞAMIN ŞİFRELERİ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL