Ağrı kesiciler tansiyonu yükseltir

Günümüzde yanlış beslenme, hareketsiz yaşam ve stres kronik hastalıklara neden oluyor. Tüm dünyada en çok görülen kronik hastalıkların başında tansiyon geliyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, sessiz katil hipertansiyonun bilinmeyenlerini yalnızca TAKVİM'e açıklıyor...
120/80 İDEAL
Tansiyon, damardaki kanın damar duvarına uyguladığı basınç olarak adlandırılıyor. Hipertansiyondaysa bu basınç yüksek oluyor. Bu yüksek basınç zamanla damarın iç yüzeyine zarar veriyor. İdeal tansiyon değeri, 120/80 olarak biliniyor. Bu değerlerin 140/90 mmHg'nın üzerinde olması halinde hipertansiyon tanısı konuluyor. Hipertansiyonun ortaya çıkmasında genetik faktörler ve başka hastalıklar da etkili oluyor. Stres, uykusuzluk, obezite, uyku apnesi, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam tarzı, kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi elementler içeren besinlerin yetersiz tüketilmesi de tansiyonu yükseltiyor. Tansiyonun dengelenmesinde böbreğe büyük görev düşüyor.
BÖBREK DEYİP GEÇME!
Daha önce böbrek hastalığı yaşayanlarda, hipertansiyon daha sık ortaya çıkıyor. Böbrek üstü bezine ait hormon salgılayan çeşitli tümörler, bazı hormonal değişiklikler de hipertansiyona sebep olabiliyor. Bu nedenle hipertansiyon saptandığında tüm bu sebeplerin de araştırılması gere- kiyor.
O İLAÇLAR MASUM DEĞİL
BAZI ilaçlar da tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Örneğin kortizol, doğum kontrol hapları, burun damlaları, guatr hormonları, romatizmada da kullanılan bazı ağrı kesiciler, soğuk algınlığı ilaçları ve çeşitli depresyon ilaçları kan basıncını yükseltiyor. Bu ilaçları kullanırken tansiyon değerlerini kontrol etmek ve doktor kontrolünü ihmal etmemek gerekiyor. Birinci dereceden yakınlarında hipertansiyon olanların doktor kontrollerini aksatmamaları öneriliyor.
YARIN: SİZDE DE OLABİLİR!
SESSİZ KATİL HİPERTANSİYON - 1 KARDİYOLOJİ UZMANI DR. DEMET ERCİYES
120/80 İDEAL
Tansiyon, damardaki kanın damar duvarına uyguladığı basınç olarak adlandırılıyor. Hipertansiyondaysa bu basınç yüksek oluyor. Bu yüksek basınç zamanla damarın iç yüzeyine zarar veriyor. İdeal tansiyon değeri, 120/80 olarak biliniyor. Bu değerlerin 140/90 mmHg'nın üzerinde olması halinde hipertansiyon tanısı konuluyor. Hipertansiyonun ortaya çıkmasında genetik faktörler ve başka hastalıklar da etkili oluyor. Stres, uykusuzluk, obezite, uyku apnesi, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam tarzı, kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi elementler içeren besinlerin yetersiz tüketilmesi de tansiyonu yükseltiyor. Tansiyonun dengelenmesinde böbreğe büyük görev düşüyor.
BÖBREK DEYİP GEÇME!
Daha önce böbrek hastalığı yaşayanlarda, hipertansiyon daha sık ortaya çıkıyor. Böbrek üstü bezine ait hormon salgılayan çeşitli tümörler, bazı hormonal değişiklikler de hipertansiyona sebep olabiliyor. Bu nedenle hipertansiyon saptandığında tüm bu sebeplerin de araştırılması gere- kiyor.
O İLAÇLAR MASUM DEĞİL
BAZI ilaçlar da tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Örneğin kortizol, doğum kontrol hapları, burun damlaları, guatr hormonları, romatizmada da kullanılan bazı ağrı kesiciler, soğuk algınlığı ilaçları ve çeşitli depresyon ilaçları kan basıncını yükseltiyor. Bu ilaçları kullanırken tansiyon değerlerini kontrol etmek ve doktor kontrolünü ihmal etmemek gerekiyor. Birinci dereceden yakınlarında hipertansiyon olanların doktor kontrollerini aksatmamaları öneriliyor.
YARIN: SİZDE DE OLABİLİR!
SESSİZ KATİL HİPERTANSİYON - 1 KARDİYOLOJİ UZMANI DR. DEMET ERCİYES
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