



ELİNİ BİLE TUTAMIYORUM



10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. "Ben senin kocanım" dedim küstü. Bizimkiler "Çocuk geliyor mu?" diyor. Bunaldım ya.

Hızlı bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle ve anla. Paylaş. Belki her şeyi senden öğrenecek. Gönlünü al. Küslük olmaz. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.