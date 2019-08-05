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Erkeğin korkulu rüyası! 'na sorulan sorular (5 2019)

Aşk hayatında yaşanan sorunlar çiftleri mutsuz ediyor. Özellikle erkekler, ilişkide eşlerini mutlu edememekten korkuyor. Prostata bağlı cinsel sorunlar, cinsel isteksizlik ve erken boşalma sorunları zamanla evliliği de sarsıyor. İşte 'nun 5 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar...



ELİNİ BİLE TUTAMIYORUM

10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. "Ben senin kocanım" dedim küstü. Bizimkiler "Çocuk geliyor mu?" diyor. Bunaldım ya.
Hızlı bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle ve anla. Paylaş. Belki her şeyi senden öğrenecek. Gönlünü al. Küslük olmaz. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.

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