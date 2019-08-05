ELİNİ BİLE TUTAMIYORUM
10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. "Ben senin kocanım" dedim küstü. Bizimkiler "Çocuk geliyor mu?" diyor. Bunaldım ya.
Hızlı bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle ve anla. Paylaş. Belki her şeyi senden öğrenecek. Gönlünü al. Küslük olmaz. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.
- Sağlık
- 05.08.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.