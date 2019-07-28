Aşkı kaçırmayın! Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (28 Temmuz 2019)

Hastalıkları Uzmanıaşk hayatında sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor. İlişkide yanlış bilgi sahibi olmanın aşk hayatında mutsuzluğa neden olacağını söylüyor. Mutlu bir cinsel hayat için çiftlere 'panik' olmamayı öneriyor. Yaşanan paniğin aşk hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.