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Aşkı kaçırmayın! Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (28 Temmuz 2019)

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, ında sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor. İlişkide yanlış bilgi sahibi olmanın aşk hayatında mutsuzluğa neden olacağını söylüyor. Karagözoğlu cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevapları vermeye devam ediyor. İşte Nafiz Karagözoğlu'nun 28 Temmuz 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar...



İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor. İlişkide yanlış bilgi sahibi olmanın aşk hayatında mutsuzluğa neden olacağını söylüyor. Mutlu bir cinsel hayat için çiftlere 'panik' olmamayı öneriyor. Yaşanan paniğin aşk hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

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