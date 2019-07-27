ROMATİZMAL hastalıklar, daha çok neden olduğu dayanılmaz ağrıyla biliniyor. Tedavisi ömür boyu süren bu hastalıkla mücadelede doğru beslenmek gerekiyor. Çünkü bazı besinler, hücrelerin yapısını bozarak hastalığın gelişimine katkı sağlayabiliyor. Bazı besinlerse tedavi sürecini destekiyor ve ağrıları hafifletiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz, romatizmal hastalıkları olanlara beslenme ipuçları veriyor...

MEVSİMiNDE YiYiN

Romatizmal hastalığı olanların, düşük enerji içeren vitamin, mineral, lif ve fitokimyasal içeriği yüksek olan sebze ve meyveleri her öğün tüketmeleri öneriliyor. Bu hastaların konserve ve dondurulmuş besinlerden uzak durmaları, sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeleri öneriliyor. Günlük ortalama 4 porsiyon sebze ve 3 porsiyon meyve tüketmeleri hastalığın yarattığı olumsuzlukları azaltıyor.

SÜT, YAĞSIZ OLSUN...

Diyette kullanılacak yağların bitkisel kaynaklı olması, tereyağı-margarin gibi doymuş/hayvansal yağlar yerine zeytinyağı ve kuruyemişler kullanması önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz, "Makarna, ekmek ve diğer tahıl ürünlerinin porsiyonları sınırlandırmalıdır; diyette temel karbonhidrat kaynağı olarak sebze veya meyve kullanmalıdır. Süt ve süt ürünleri tüketirken yağsız değil fakat yarım yağlı kullanılmasına özen göstermelidir" bilgisini veriyor.

İLAÇ GİBİ KİRAZ

ROMATİZMA hastalarının en büyük problemini, iltihaplanma süreci oluşturuyor. Bu nedenle diyette antioksidan etkili besinlerin tüketilmesi öneriliyor. Omega-3, zeytinyağı, fındık, fıstık, badem, çilek, yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve kiraz gibi kırmızı renkli meyveler, yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıllar, iltihabı azaltıyor.

DOĞAL AĞRI KESİCİ FASULYE

Yapılan araştırmalar, sarımsağın kıkırdak hasarını önlediğini gösteriyor. Folik asit, magnezyum, demir, çinko ve potasyum içeriği yüksek olan fasulye çeşitleri de iltihaplanmayı önlüyor. Tedavi boyunca tuz yerine baharat kullanılması, konserve hazır ve paketli gıdaların kullanılmaması öneriliyor. Hastaların ideal vücut ağırlığında olmaları önem taşıyor. Çünkü kilo, diz eklemlerinde yük oluşturuyor.

MUCİZE BESİNLER

Balık, esmer pirinç, brokoli, tam tahıllar, soya fasulyesi, portakal, kuru fasulye, kavun, mercimek, mısır, lahanagiller, kuşkonmaz, bulgur, sarımsak...

YARIN: KEMİK ERİMESİ NEDİR

BESLENME VE DİYET UZMANI BAHTINUR YILMAZ - SAĞLIKLI BEDENLE KEMİKLER-2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL