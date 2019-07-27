Reflünün ilacı kavun

MİDE hastalıkları, yanlış beslenme sonucu sık görülüyor. Reflü hastalığı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşuyor. Doğal ve sağlıklı beslenmemek, midenin hazmedemeyeceğinden çok daha ağır besinleri tüketmek, reflüye sebep oluyor. Bu hastalığın şikayetlerini azaltmak için bitkisel ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Kırmızı et yerine fasulye ve mercimek tüketilmesi öneriliyor. Muz, elma, şeftali, armut, çilek ve kavun, reflüye derman oluyor.
- Sağlık
- 27.07.2019
- Gazete
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