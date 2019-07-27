Bugünkü
Takvim

nün ilacı

Reflünün ilacı kavun
MİDE hastalıkları, yanlış beslenme sonucu sık görülüyor. hastalığı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşuyor. Doğal ve sağlıklı beslenmemek, midenin hazmedemeyeceğinden çok daha ağır besinleri tüketmek, reflüye sebep oluyor. Bu hastalığın şikayetlerini azaltmak için bitkisel ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Kırmızı et yerine fasulye ve mercimek tüketilmesi öneriliyor. Muz, elma, şeftali, armut, çilek ve , reflüye derman oluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriReflünün ilacı kavun
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri