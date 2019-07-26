Neden olduğu dayanılmaz ağrıyla yaşam kalitesini düşüren romatizma, toplumda sık görülen kronik hastalıklar arasında bulunuyor. Tedavisi ömür boyu süren, ihmal edildiğinde yaşamsal organları bile etkileyebilen bu hastalık, her yaş grubundan insanlarda görülebiliyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Özgöçmen, romatizma hastalığının bilinmeyenlerini TAKVİM'e açıklıyor. Şu bilgileri paylaşıyor:
KİLOLUYSANIZ DİKKAT
Romatizma, aslında toplumda kısaca romatizmal hastalıkları adlandırmak için kullanılıyor. Romatizmal hastalıklar içerisinde kas ve iskelet sistemini tutan birçok hastalık bulunuyor. Bu hastalıklar çoğunlukla eklemler, kaslar ve yumuşak dokulara ait bulgularla kendini belli ediyor. Ancak çeşitli organ ve sistemleri de içine alacak bulgular verebiliyor. En yaygın görülen romatizmal hastalıklardan birisi olan osteoartrit (eklem kireçlenmesi) eklem kıkırdağının aşırı kilo, eklemin kötü kullanımı ve yaralanmaları gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Diğer yandan romatoid artrit veya sedef artriti gibi iltihaplı romatizmal hastalıklar, kişinin bağışıklık sisteminin kendi sağlıklı dokularına saldırmasıyla ortaya çıkıyor.
40 YAŞINI BEKLER
Toplumda romatizmal hastalıkların, sadece yaşlılarda görülmüyor. Neredeyse tüm yaş gruplarını ve her iki cinsiyeti etkiliyor. Çocukluk çağı iltihaplı romatizmaları, kireçlenmeler ve bazı iltihaplı romatizmal hastalıklar çok ileri yaştaki kişileri hedef alabiliyor. Dolayısıyla romatizmal hastalıklar 7'den 77'ye diyebileceğimiz tarzda tüm yaş gruplarını etkiliyor. Omurganın iltihaplı romatizmalarıysa en sık 20'li ve 30'lu yaşlarda, romatoid artrit de 40'lı yaşlarda başlıyor.
GÜNEŞ FAYDALI AMA...
Romatizmal hastalıklarda güneşten alınan D vitamini, kemik erimesine karşı koruyor. Ancak iltihaplı romatizmal hastalıklarda güneşe fazla maruz kalmamak gerekiyor. İltihaplı romatizmal hastalıkların alevli dönemlerinde vücut veya eklemlerin ısısının artırılması önerilmiyor. Hastalığın aktif olduğu dönemlerde eklemlere uygulanan soğuk uygulamalar iltihaplanmayı ve ağrıyı sınırlandırıyor. Su içi egzersizler eklem hasarını gideriyor. Yüzme, omurgada ve eklemlerde deformiteyi önlüyor. Nefes kontrolünü sağlıyor ve akciğer kapasitesini artırıyor.
SAĞLIKLI BEDENLE SAĞLAM KEMİKLER - PROF.DR SALİH ÖZGÖÇMEN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: DERDE DEVA BESİNLER...
KİLOLUYSANIZ DİKKAT
Romatizma, aslında toplumda kısaca romatizmal hastalıkları adlandırmak için kullanılıyor. Romatizmal hastalıklar içerisinde kas ve iskelet sistemini tutan birçok hastalık bulunuyor. Bu hastalıklar çoğunlukla eklemler, kaslar ve yumuşak dokulara ait bulgularla kendini belli ediyor. Ancak çeşitli organ ve sistemleri de içine alacak bulgular verebiliyor. En yaygın görülen romatizmal hastalıklardan birisi olan osteoartrit (eklem kireçlenmesi) eklem kıkırdağının aşırı kilo, eklemin kötü kullanımı ve yaralanmaları gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Diğer yandan romatoid artrit veya sedef artriti gibi iltihaplı romatizmal hastalıklar, kişinin bağışıklık sisteminin kendi sağlıklı dokularına saldırmasıyla ortaya çıkıyor.
40 YAŞINI BEKLER
Toplumda romatizmal hastalıkların, sadece yaşlılarda görülmüyor. Neredeyse tüm yaş gruplarını ve her iki cinsiyeti etkiliyor. Çocukluk çağı iltihaplı romatizmaları, kireçlenmeler ve bazı iltihaplı romatizmal hastalıklar çok ileri yaştaki kişileri hedef alabiliyor. Dolayısıyla romatizmal hastalıklar 7'den 77'ye diyebileceğimiz tarzda tüm yaş gruplarını etkiliyor. Omurganın iltihaplı romatizmalarıysa en sık 20'li ve 30'lu yaşlarda, romatoid artrit de 40'lı yaşlarda başlıyor.
GÜNEŞ FAYDALI AMA...
Romatizmal hastalıklarda güneşten alınan D vitamini, kemik erimesine karşı koruyor. Ancak iltihaplı romatizmal hastalıklarda güneşe fazla maruz kalmamak gerekiyor. İltihaplı romatizmal hastalıkların alevli dönemlerinde vücut veya eklemlerin ısısının artırılması önerilmiyor. Hastalığın aktif olduğu dönemlerde eklemlere uygulanan soğuk uygulamalar iltihaplanmayı ve ağrıyı sınırlandırıyor. Su içi egzersizler eklem hasarını gideriyor. Yüzme, omurgada ve eklemlerde deformiteyi önlüyor. Nefes kontrolünü sağlıyor ve akciğer kapasitesini artırıyor.
SAĞLIKLI BEDENLE SAĞLAM KEMİKLER - PROF.DR SALİH ÖZGÖÇMEN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: DERDE DEVA BESİNLER...
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