Türk toplumunda en sık görülen hastalıkların başında, fıtık geliyor. Tıp dilinde disk hernisi olarak adlandırılan bel fıtığı, genellikle 30 ve üzerindeki yaş gruplarında görülüyor. TAKVİM gazetesi, yine harika bir yazı dizisiyle geliyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, bel fıtığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor.
AMELİYAT ŞART MI?
Fıtık, özellikle aşırı kilolu, ağır yük kaldıran, duruş ve oturuş bozukluğu olan kişilerde daha sıklıkla görülüyor. Bele uygulanan ani ve yanlış hareketler, bel fıtığı riskini artırıyor. Bu faktörlerin yanında, ailesinde bel fıtığı olan kişiler de, risk grubunda bulunuyor. Hastalar, 'ameliyat olurum' korkusuyla doktora gitmeyi erteliyor. Ancak bel fıtığı olduğu saptanmış hastaların yüzde 3'ünden daha azı için ameliyata gereksinim duyuluyor. Cerrahi gerekmeyen durumlarda hekim kontrolünde ilaç tedavisi, bel bölgesini koruma, kilo vermek, bel güçlendirme egzersizleri ve gerekirse fizik tedavi programları uygulanıyor.
AĞRI VE GÜÇSÜZLÜK...
Bel fıtığı, bel seviyesindeki omurlarımızın arasında yastık görevi gören disklerin, omurilik kanalındaki sinirlere ve bacaklarımıza giden sinirlere doğru yer değiştirerek baskı yapmasıyla oluşuyor. Bel fıtığı, bel hizasından başlayan ve kalçaya doğru yayılan ağrılar ve yanmalarla belirti veriyor. Tek taraflı veya iki taraflı uyluk ve baldırda görülen güçsüzlük de görülüyor.
YATAK SEÇİMİ ÖNEMLİ
Günümüz teknolojileri ile üretilen yataklar bel sağlığını koruyor. Yatak seçiminde yatağın yumuşaklığı ve genişliği önem taşıyor. Yatağın ne aşırı sert ne de aşırı yumuşak olması gerekiyor. Yatağın orta sertlikte olması ve yatarken beli desteklemesi gerekiyor.
DOĞRU TEŞHİS VE TEDAVİ ŞART
İleri düzeydeki bel fıtığı rahatsızlıklarında cerrahi uygulama yapılıyor. Günümüzde mikro cerrahiyle fıtık ameliyatları çok güvenli ve pratik hale geliyor. Hastalar ameliyat sonrasında ağrılarından hemen kurtuluyor ve aynı gün yürüyebiliyor. Doğru teşhis ve doğru tedavi çeşitleriyle bel fıtığı tedavi edilebilir bir hastalık haline geliyor.
AĞRIYI AZALTIR
Bel fıtığı tedavisinde muayene ve tetkikler önem taşıyor. Tedavide belirleyici faktörleri ağrı, his kaybı, güçsüzlük ve daha önce uygulanılan tedaviler oluşturuyor. Bu kriterlere göre durum elverişliyse fizik tedavi öneriliyor. Hastada eğer ağır bir klinik tablo varsa sinirlerin bu fıtık ile zarar gördüğü saptanırsa cerrahi müdahale gerekiyor. Başlangıç seviyelerindeki fıtıklarda fizik tedaviden etkili sonuç alınıyor. Bu tedavi, fıtığın neden olduğu ağrı, güçsüzlük ve his kaybı gibi şikayetleri azaltıyor.
SAĞLIKLI BEDENLE SAĞLAM KEMİKLER - PROF. DR. AHMET ÇOLAK
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: BOYUN FITIĞI
AMELİYAT ŞART MI?
Fıtık, özellikle aşırı kilolu, ağır yük kaldıran, duruş ve oturuş bozukluğu olan kişilerde daha sıklıkla görülüyor. Bele uygulanan ani ve yanlış hareketler, bel fıtığı riskini artırıyor. Bu faktörlerin yanında, ailesinde bel fıtığı olan kişiler de, risk grubunda bulunuyor. Hastalar, 'ameliyat olurum' korkusuyla doktora gitmeyi erteliyor. Ancak bel fıtığı olduğu saptanmış hastaların yüzde 3'ünden daha azı için ameliyata gereksinim duyuluyor. Cerrahi gerekmeyen durumlarda hekim kontrolünde ilaç tedavisi, bel bölgesini koruma, kilo vermek, bel güçlendirme egzersizleri ve gerekirse fizik tedavi programları uygulanıyor.
AĞRI VE GÜÇSÜZLÜK...
Bel fıtığı, bel seviyesindeki omurlarımızın arasında yastık görevi gören disklerin, omurilik kanalındaki sinirlere ve bacaklarımıza giden sinirlere doğru yer değiştirerek baskı yapmasıyla oluşuyor. Bel fıtığı, bel hizasından başlayan ve kalçaya doğru yayılan ağrılar ve yanmalarla belirti veriyor. Tek taraflı veya iki taraflı uyluk ve baldırda görülen güçsüzlük de görülüyor.
YATAK SEÇİMİ ÖNEMLİ
Günümüz teknolojileri ile üretilen yataklar bel sağlığını koruyor. Yatak seçiminde yatağın yumuşaklığı ve genişliği önem taşıyor. Yatağın ne aşırı sert ne de aşırı yumuşak olması gerekiyor. Yatağın orta sertlikte olması ve yatarken beli desteklemesi gerekiyor.
DOĞRU TEŞHİS VE TEDAVİ ŞART
İleri düzeydeki bel fıtığı rahatsızlıklarında cerrahi uygulama yapılıyor. Günümüzde mikro cerrahiyle fıtık ameliyatları çok güvenli ve pratik hale geliyor. Hastalar ameliyat sonrasında ağrılarından hemen kurtuluyor ve aynı gün yürüyebiliyor. Doğru teşhis ve doğru tedavi çeşitleriyle bel fıtığı tedavi edilebilir bir hastalık haline geliyor.
AĞRIYI AZALTIR
Bel fıtığı tedavisinde muayene ve tetkikler önem taşıyor. Tedavide belirleyici faktörleri ağrı, his kaybı, güçsüzlük ve daha önce uygulanılan tedaviler oluşturuyor. Bu kriterlere göre durum elverişliyse fizik tedavi öneriliyor. Hastada eğer ağır bir klinik tablo varsa sinirlerin bu fıtık ile zarar gördüğü saptanırsa cerrahi müdahale gerekiyor. Başlangıç seviyelerindeki fıtıklarda fizik tedaviden etkili sonuç alınıyor. Bu tedavi, fıtığın neden olduğu ağrı, güçsüzlük ve his kaybı gibi şikayetleri azaltıyor.
SAĞLIKLI BEDENLE SAĞLAM KEMİKLER - PROF. DR. AHMET ÇOLAK
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: BOYUN FITIĞI
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