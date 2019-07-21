Güzelliğine yağ çek! İşte kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olacak yağlar

YAŞIN ilerlemesi ve mimiklerin fazla kullanımı, yüzde ince çizgilere ve kırışıklıklara neden oluyor. Özellikle kadınların şikayetçi olduğu bu durumlarla mücadelede kozmetik ürünlerin yerine doğal yağlar etkili oluyor. Uzmanlar, kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olacak yağları sıralıyor:

Hindistan cevizi yağı: Cildi nemlendirir ve sıkılaştırır. Kırışıklıkları azaltır.

Kabak çekirdeği yağı: E vitamini açısından zengindir. Ciltteki lekeleri azaltır. Mimik kırışıklıklarını azaltır.

Havuç tohumu yağı: Cildin yaşlanmasını geciktirir. Cildi sıkılaştırır.

Zeytinyağı: Ciltteki hücreleri yeniler. Cildi nemlendirir ve yaşlanmayı yavaşlatır.

Hint yağı: Cildi nemlendirir ve kırışıklıkları engeller.