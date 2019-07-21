Bugünkü
Takvim

Güzelliğine yağ çek! İşte kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olacak yağlar

Güzelliğine yağ çek!

YAŞIN ilerlemesi ve mimiklerin fazla kullanımı, yüzde ince çizgilere ve kırışıklıklara neden oluyor. Özellikle kadınların şikayetçi olduğu bu durumlarla mücadelede kozmetik ürünlerin yerine doğal yağlar etkili oluyor. Uzmanlar, kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olacak yağları sıralıyor:
Hindistan cevizi yağı: Cildi nemlendirir ve sıkılaştırır. Kırışıklıkları azaltır.
Kabak çekirdeği yağı: E vitamini açısından zengindir. Ciltteki lekeleri azaltır. Mimik kırışıklıklarını azaltır.
Havuç tohumu yağı: Cildin yaşlanmasını geciktirir. Cildi sıkılaştırır.
Zeytinyağı: Ciltteki hücreleri yeniler. Cildi nemlendirir ve yaşlanmayı yavaşlatır.
Hint yağı: Cildi nemlendirir ve kırışıklıkları engeller.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriGüzelliğine yağ çek! İşte kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olacak yağlar
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri