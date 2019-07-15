ALZHEİMER, en sık görülen nörolojik hastalıklar arasında bulunuyor. Yavaş ilerleyen Alzheimer hastalığı, hafıza ve iletişim gibi zihinsel aktivitelerin azalmasına neden oluyor. Kesin tedavisi olmayan bu hastalıkta erken teşhis önem taşıyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, Alzheimer'ın ani sinirlenmeler, tepkisizlik, görme ve duyma problemleriyle belirti verdiğini söylüyor.

BEYİN HÜCRELERINI KORUR

Bu hastalıktan korunmak için düzenli egzersiz yapılmasını öneriyor. "Sağlıklı yağları tüketin. Özellikle Omega-3, beyin hücrelerinin zarar görmesini engeller. Balık ve zerdeçalı sofranızdan eksik etmeyin" diyor.