ENERJİM YETMİYOR
25 yaşındayım. Yeni evliyim. Akşam eve gidince eşimle birlikte olmak istediğimde tüm enerjim bitmiş oluyor. 'Zayıfsın ye bir şeyler' dedi iştekiler. Ekmek de yiyorum ama yine kuvvetlenemiyorum. Ne önerirsiniz?
SIKINTI, kaygı, gerilim gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme, yanında bol ekmek olursa yalandan kilo alırsın. Bu seni güçlendirmez, yüklendirir. Yani yükün artar, şişmanlarsın. Bu da enerjini yer. Ayrıca hipoglisemi dediğimiz durumlarda anlattığın durumun aynısı gerçekleşir. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebzemeyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket.
EŞİM BAĞIRIYOR
4 aylık evliyiz. Ne zaman ilişkiye girsek hanım bağırmaya başlıyor. "Niye bağırdın?" diyorum. "Bilmiyorum" diyor. Komşular duyacak diye korkuyorum. Doktora mı götürsem ne yapsam?
EVET. Mutlaka muayene ve tahlil gerekli. Öncelikle kadın hastalıkları uzmanına muayeneye götür. Cinsel organına ait yapısal farklılıklar, kuruma, yara gibi durumlar netleşsin. Vaginismus dediğimiz hastalık söz konusu mu belirlensin. Cinsel organlarınızın uyumu ağrı açısından değerlendirilsin. İlişki pozisyonuna bağlıysa karın iç organ ve lifleri ile ilgili durum tespit edilsin. Ayrıca psikolog değerlendirmesi yapılsın. İlişkinin ne olduğunu, nasıl davranması gerektiğini bilip bilmediğini öğrenin. Bu konuda gerekli eğitimleri edinin. Haz aldığı için sesli tepki veriyorsa bu konuda da bilgi alsın.
UTANIYORUM
Yeni evli bir kadınım. İlişki sırasında ağrım oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog, desteği gündeme gelebilir.
KIRMAK İSTEMİYORUM
3 aylık evliyim. Güvenlik görevlisi olduğum için geceleri çalışıyorum. Eşim benden fazla kıllı. Bir şey desem üzülecek. Nedir bunun sebebi?
İNCE düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. Sorun tespitin var. Çözüm için hassas davranışın var. Eşin Şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul. Ondan Check-Up satın al. Çeşitli hastalıklar, bayanlarda erkek tipi kıllanmaya neden olabilir.
MENOPOZDAN KORKMUYORUM!
56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?
Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın. Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun...
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
25 yaşındayım. Yeni evliyim. Akşam eve gidince eşimle birlikte olmak istediğimde tüm enerjim bitmiş oluyor. 'Zayıfsın ye bir şeyler' dedi iştekiler. Ekmek de yiyorum ama yine kuvvetlenemiyorum. Ne önerirsiniz?
SIKINTI, kaygı, gerilim gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme, yanında bol ekmek olursa yalandan kilo alırsın. Bu seni güçlendirmez, yüklendirir. Yani yükün artar, şişmanlarsın. Bu da enerjini yer. Ayrıca hipoglisemi dediğimiz durumlarda anlattığın durumun aynısı gerçekleşir. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebzemeyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket.
EŞİM BAĞIRIYOR
4 aylık evliyiz. Ne zaman ilişkiye girsek hanım bağırmaya başlıyor. "Niye bağırdın?" diyorum. "Bilmiyorum" diyor. Komşular duyacak diye korkuyorum. Doktora mı götürsem ne yapsam?
EVET. Mutlaka muayene ve tahlil gerekli. Öncelikle kadın hastalıkları uzmanına muayeneye götür. Cinsel organına ait yapısal farklılıklar, kuruma, yara gibi durumlar netleşsin. Vaginismus dediğimiz hastalık söz konusu mu belirlensin. Cinsel organlarınızın uyumu ağrı açısından değerlendirilsin. İlişki pozisyonuna bağlıysa karın iç organ ve lifleri ile ilgili durum tespit edilsin. Ayrıca psikolog değerlendirmesi yapılsın. İlişkinin ne olduğunu, nasıl davranması gerektiğini bilip bilmediğini öğrenin. Bu konuda gerekli eğitimleri edinin. Haz aldığı için sesli tepki veriyorsa bu konuda da bilgi alsın.
UTANIYORUM
Yeni evli bir kadınım. İlişki sırasında ağrım oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog, desteği gündeme gelebilir.
KIRMAK İSTEMİYORUM
3 aylık evliyim. Güvenlik görevlisi olduğum için geceleri çalışıyorum. Eşim benden fazla kıllı. Bir şey desem üzülecek. Nedir bunun sebebi?
İNCE düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. Sorun tespitin var. Çözüm için hassas davranışın var. Eşin Şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul. Ondan Check-Up satın al. Çeşitli hastalıklar, bayanlarda erkek tipi kıllanmaya neden olabilir.
MENOPOZDAN KORKMUYORUM!
56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?
Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın. Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun...
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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