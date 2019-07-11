Dişlerin tiryakisi

Beslenme alışkanlıkları, ağız sağlığı üzerinde etkin rol oynuyor. İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Melek Çam, diş dostu yiyecekleri açıklıyor. Ülkemizde diş çürüklerinin en sık görülen sağlık sorunu olduğunu belirtiyor. Protein içeriğiyle yumurta, et, balık, elma, yer fıstığı ve peynir, çürük oluşumunu engelliyor.
SAKIZ ÇİĞNEYİN
Siyah çay, florür içeriğiyle diş çürüğünü engelliyor. Antioksidan etkisiyle dikkat çeken yeşil çay da ağız sağlığını koruyor. Kavrulmuş kahve, birçok bakteriye karşı antibakteriyel barındırıyor. Yine diş sağlığını güçlendirmek için şekersiz sakızlar, taze meyve-sebzeler ve baklagillerin yenmesi gerekiyor.
SAKIZ ÇİĞNEYİN
Siyah çay, florür içeriğiyle diş çürüğünü engelliyor. Antioksidan etkisiyle dikkat çeken yeşil çay da ağız sağlığını koruyor. Kavrulmuş kahve, birçok bakteriye karşı antibakteriyel barındırıyor. Yine diş sağlığını güçlendirmek için şekersiz sakızlar, taze meyve-sebzeler ve baklagillerin yenmesi gerekiyor.
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