Besleyici içeriği ile hurma, hem vücuda hem de aşka güç veriyor. Afrodizyak etkisi gösteren hurma, cinsel gücü ve isteği artıyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. Tek başına eczane görevi gören bu mucizevi meyvenin bir tanesi bile bolca kalsiyum ve magnezyum, 1.5 gr lif ve 160 mg'dan daha fazla kalp sağlığı açısından önemli olan potasyum içeriyor. Hurmanın faydaları şöyle sıralanıyor:

Hazımsızlığı bitirir.

Kalp hastalıkları ve kansere karşı etkilidir.

Düzenli tüketilen hurma, göz sağlığını korur. Gece körlüğünü iyileştirici özellik gösterir.

Lif oranının yüksektir. Kabızlığa karşı iyi gelir.

Karaciğer yağlanmasına karşı koruma sağlar.

Toksinleri atar.

Hücre yaşlanmasını engeller. Gençleştirir.

Aç karnına tüketilen hurma, bağırsak parazitlerini öldürür. Sindirimi hızlandırır.

Enerji deposu olan hurma bu özelliği sayesinde cinsel açıdan da faydalıdır.