TERMOMETRELER her geçen gün yükseldi. Sıcak havalar vatandaşı bezdirdi. Diyetisyen Ece Özlük ise yazın 4-5 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon da meyve tüketilmesi gerektiğini belirtti. "Yazın kızartılmış besinlerden uzak durun. Sağlıklı besleneceğim diye meyve tüketiminde aşırıya kaçmayın. Su önemli. İçmeyi ihmal etmeyin" dedi.