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TERMOMETRELER her geçen gün yükseldi. Sıcak havalar vatandaşı bezdirdi. Diyetisyen Ece Özlük ise ın 4-5 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon da tüketilmesi gerektiğini belirtti. "Yazın kızartılmış besinlerden uzak durun. Sağlıklı besleneceğim diye meyve tüketiminde aşırıya kaçmayın. Su önemli. İçmeyi ihmal etmeyin" dedi.

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