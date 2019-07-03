EVLİ çiftler arasında görülen kısırlık, günden güne artıyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan kadınları uyarıyor. Yoğun trafikte kalan 10 kadından 6'sının kısırlık riskiyle karşı karşıya kaldığını söylüyor. Trafik kaynaklı hava kirliliğinin kadınlarda erken menopoza neden olduğunu söyleyen Op. Dr. Betül Görgen, "Solunan toksik hava, yumurtalıklardaki yumurta sayısını düzenleyen ana hormonları bozuyor. Üreme sorunları riskini 3 kat artırıyor" diyor. Hava kirliliğinin üreme organlarını yaşlandırdığını söyleyen Op. Dr. Görgen, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Edinburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırmada yüksek miktarda kirliliğe maruz kalan kadınlarda üreyebilirlik zamanının kısaldığı gözlenmiştir. Gebe kalmadan önce kirliliğe maruz kalmış kadınlarda anomalili bebek sahibi olma olasılığında yüzde 20 oranında artış saptamıştır."